Udayakumar Custodial Death Case: ഉദയകുമാര്‍ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിൽ പോലീസുകാരായ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതേവിട്ടു; വധശിക്ഷയും റദ്ദാക്കി, സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചയെന്ന് കോടതി

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിലെ പോലീസുകാരായ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ട് ഹൈക്കോടതി. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടത്. കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതിയുടെ വധശിക്ഷയും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. സിബിഐ കോടതി വിധിക്കെതിരെ പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയത്.
2005 സെപ്തംബർ 27ന് രാത്രി തിരുവനന്തപുരം കിള്ളിപ്പാലം കീഴാറന്നൂർ കുന്നുംപുറം വീട്ടിൽ ഉദയകുമാർ (28) പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് ഇരയായ ഉദയകുമാർ തുടയിലെ രക്തധമനികൾ പൊട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്കിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് ഉദയകുമാറിനെ മോഷണക്കേസ് പ്രതിക്കൊപ്പം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ക്രൂരമായ ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സിബിഐ കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യം ലോക്കൽ പോലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചുമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. 2008 ഓഗസ്റ്റിലാണ് സിബിഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമമെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ പ്രഭാവതി നീണ്ട നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയതിന് ഒടുവിലാണ് കേസ് ഹൈക്കോടതി സിബിഐക്ക് കൈമാറിയത്.
തുടർന്ന് സിബിഐ പോലീസുകാരെ പ്രതികളാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2018 ജൂലൈ 25ന് ആണ് പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ കെ ജിതകുമാർ, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി വധശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചത്. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ഇരുവർക്കും പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഈ തുക ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ പ്രഭാവതിക്ക് നൽകാനും തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ജഡ്ജി ജെ നാസർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. രണ്ടാം പ്രതി ശ്രീകുമാർ പിന്നീട് മരിച്ചു.
അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ പ്രതികളായ ഡിവൈഎസ്പി അജിത് കുമാർ, മുൻ എസ്പിമാരായ ഇകെ സാബു, ടികെ ഹരിദാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന, കൃത്രിമ രേഖ ചമയ്ക്കൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയം, അജിത് കുമാർ ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐയും സാബു സിഐയും ആയിരുന്നു. ഹരിദാസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.