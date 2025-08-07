English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kochi News:കൊച്ചി മെട്രോ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് യുവാവ് റോഡിലേക്ക് ചാടി; ഗുരുതര പരിക്ക്

Kochi News: കൊച്ചിയിലെ വടക്കേക്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 7, 2025, 04:28 PM IST
  • തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിയായ നിസാറാണ് മെട്രോ ട്രാക്കിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് ചാടിയത്.
  • ട്രാക്കിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയ യുവാവിന് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു

Kochi News:കൊച്ചി മെട്രോ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് യുവാവ് റോഡിലേക്ക് ചാടി; ഗുരുതര പരിക്ക്

കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ട്രാക്കിന് മുകളിൽ നിന്ന് യുവാവ് റോഡിലേക്ക് ചാടി. കൊച്ചിയിലെ വടക്കേക്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിയായ നിസാറാണ് മെട്രോ ട്രാക്കിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് ചാടിയത്. ട്രാക്കിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയ യുവാവിന് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറക്കും കടവന്ത്രക്കും ഇടയിൽ മെട്രോ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

വടക്കേക്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ യുവാവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമീപത്തെ എമർജൻസി ട്രാക്കിലൂടെ പാളത്തിന് നടുവിലേക്ക് നടന്നു. മെട്രോ ജീവനക്കാർ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും യുവാവ് പിന്മാറിയില്ല. പോലീസ് എത്തി അനുനയശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ പാളത്തിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയത്. ഗുരുതര പരിക്കുകളേറ്റ യുവാവിനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Kochi NewsKochi MetroYouth Injured

