English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kozhikode News: കോഴിക്കോട് ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

മം​ഗലാപുരത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്ന ആയിഷ മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് കോഴിക്കോടെത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 1, 2025, 11:28 AM IST
  • മംഗലാപുരത്ത് ആണ് ആയിഷ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
  • മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് കോഴിക്കോടുള്ള ആൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആയിഷയെത്തിയത്.

Read Also

  1. Crime News: യുവാവിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തി മർദിച്ച കേസിൽ 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ!

Trending Photos

Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope 31 August 2025: ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope 31 August 2025: ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kozhikode News: കോഴിക്കോട് ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട്: എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അത്തോളി തോരായി സ്വദേശി ആയിഷ റഷ(21) ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. മംഗലാപുരത്ത് ആണ് ആയിഷ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് കോഴിക്കോടുള്ള ആൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആയിഷയെത്തിയത്. മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ ആൺ സുഹൃത്തിന് നടക്കാവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് വിവരം.

Add Zee News as a Preferred Source

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുള്ളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kozhikode NewsKozhikodeSuicide newsകോഴിക്കോട്യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

Trending News