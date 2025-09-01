Kozhikode News: കോഴിക്കോട് ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കോഴിക്കോട്: എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അത്തോളി തോരായി സ്വദേശി ആയിഷ റഷ(21) ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. മംഗലാപുരത്ത് ആണ് ആയിഷ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് കോഴിക്കോടുള്ള ആൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആയിഷയെത്തിയത്. മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ ആൺ സുഹൃത്തിന് നടക്കാവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് വിവരം.
(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുള്ളപ്പോള് 'ദിശ' ഹെല്പ് ലൈനില് വിളിക്കുക. ടോള് ഫ്രീ നമ്പര്: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)
