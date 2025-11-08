English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kozhikode News: ചായകുടിക്കാൻ കൈവിലങ്ങ് ഊരി; കോഴിക്കോട് കവർച്ചാ കേസ് പ്രതി ചാടിപ്പോയി

Kozhikode News: ചായകുടിക്കാൻ കൈവിലങ്ങ് ഊരി; കോഴിക്കോട് കവർച്ചാ കേസ് പ്രതി ചാടിപ്പോയി

2018 ൽ തിരുനെല്ലിയിൽ വെച്ച് രാത്രി ബസ് തടഞ്ഞ് കവർച്ച നടത്തിയ സംഭവത്തിലെയും പ്രതിയാണ് ഇയാൾ.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 8, 2025, 11:21 AM IST
  • കവർച്ചാ കേസ് പ്രതി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയി
  • രക്ഷപ്പെട്ടത് കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി സുഹാസാണ്‌

Kozhikode News: ചായകുടിക്കാൻ കൈവിലങ്ങ് ഊരി; കോഴിക്കോട് കവർച്ചാ കേസ് പ്രതി ചാടിപ്പോയി

കോഴിക്കോട്: കവർച്ചാ കേസ് പ്രതി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയതായി റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷപ്പെട്ടത് കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി സുഹാസാണ്‌. 

ഇവയിൽ വ്യവസായിയെ ആക്രമിച്ചു വാഹനം കവർച്ച ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ്. കോഴിക്കോട് കോവൂരിൽ വച്ചാണ് ഇയാൾ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇയാളെ തൃശൂരിൽ നിന്നും അറസ്റ്റു ചെയ്ത ശേഷം വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നു.

ഇതിനിടയിൽ ചായകുടിക്കാനായി ഒരിടത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ ഇയാളുടെ കൈവിലങ് ഊരിയിരുന്നു. ഈ സമയം ഇയാൾ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സുഹാസിനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.

വയനാട്ടിൽ നിന്ന് സുൽത്താൻബത്തേരി എസ്‌ഐ സി. രാംകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറുപേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോയത്. പിടിയിലായ പ്രതി സുഹാസിനോടൊപ്പം അക്രമത്തിനുപയോഗിച്ച കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാറുമായും ബാക്കിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിക്കൊപ്പവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്

