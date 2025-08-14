English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ പ്രതിയെ പിടികൂടി. അസം സ്വദേശി പ്രസൺ ജിത്ത് ആണ് ഫറോക്ക് സ്കൂളിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പിടിയിലായത്. സ്കൂൾ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലാണ് ഇയാൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് സംഭവം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ സ്കൂളിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്നാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:27 AM IST
  • ഇന്ന് പുലർച്ചെ സ്കൂളിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
  • നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്നാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

Crime News: കൈവിലങ്ങുമായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു; ഊർജിത തെരച്ചിലിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടി

കോഴിക്കോട്: കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ പ്രതിയെ പിടികൂടി. അസം സ്വദേശി പ്രസൺ ജിത്ത് ആണ് ഫറോക്ക് സ്കൂളിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പിടിയിലായത്. സ്കൂൾ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലാണ് ഇയാൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് സംഭവം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ സ്കൂളിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്നാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

കയ്യിൽ വിലങ്ങണിയിച്ച് പ്രസൺ ജിത്തിനെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു പൊലീസ്. എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ പിൻവാതിൽ വഴി ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിനിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് പ്രസൺ ജിത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newscrime news malayalamKozhikode Newsക്രൈം ന്യൂസ്കോഴിക്കോട്

