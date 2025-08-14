Crime News: കൈവിലങ്ങുമായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു; ഊർജിത തെരച്ചിലിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടി

കോഴിക്കോട്: കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ പ്രതിയെ പിടികൂടി. അസം സ്വദേശി പ്രസൺ ജിത്ത് ആണ് ഫറോക്ക് സ്കൂളിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പിടിയിലായത്. സ്കൂൾ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലാണ് ഇയാൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് സംഭവം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ സ്കൂളിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്നാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.
കയ്യിൽ വിലങ്ങണിയിച്ച് പ്രസൺ ജിത്തിനെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു പൊലീസ്. എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ പിൻവാതിൽ വഴി ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിനിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് പ്രസൺ ജിത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.