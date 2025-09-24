English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:32 PM IST
  • വളയനാട് സ്വദേശി ഹരിദാസാണ് നടക്കാവ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
  • സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ വെച്ച് ഹരിദാസന്‍ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Sexual Assault Case: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

കോഴിക്കോട്: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റിലായി. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ സ്കൂളില്‍ കൊണ്ടു പോകുന്ന വഴിയാണ് പീഡനത്തിന്  ഇരയാക്കിയത്. കോഴിക്കോടാണ് സംഭവം. വളയനാട് സ്വദേശി ഹരിദാസാണ് നടക്കാവ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ വെച്ച് ഹരിദാസന്‍ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റൊരു രക്ഷിതാവ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോള്‍ അബദ്ധത്തില്‍ കോള്‍ അറ്റന്‍റ് ചെയ്തതാണ് സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. പെണ്‍കുട്ടി കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ട രക്ഷിതാവ് വിവരം സ്കൂള്‍ അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. ഉടൻതന്നെ സംഭവം സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇയാളെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കാര്യം ഇയാള്‍ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Sexual Assault CaseRape caseKozhikode

