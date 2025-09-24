കോഴിക്കോട്: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പെണ്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് അറസ്റ്റിലായി. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പെണ്കുട്ടിയെ സ്കൂളില് കൊണ്ടു പോകുന്ന വഴിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. കോഴിക്കോടാണ് സംഭവം. വളയനാട് സ്വദേശി ഹരിദാസാണ് നടക്കാവ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയില് വെച്ച് ഹരിദാസന് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റൊരു രക്ഷിതാവ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മൊബൈല് ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോള് അബദ്ധത്തില് കോള് അറ്റന്റ് ചെയ്തതാണ് സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. പെണ്കുട്ടി കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ട രക്ഷിതാവ് വിവരം സ്കൂള് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. ഉടൻതന്നെ സംഭവം സ്കൂള് അധികൃതര് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇയാളെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് പെണ്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കാര്യം ഇയാള് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.