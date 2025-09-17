English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Case against VT Sooraj: 'തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കും', പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഭീഷണി; കെഎസ്‌യു നേതാവിനെതിരെ കേസ്

ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, പൊലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയവയാണ് വകുപ്പുകൾ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 17, 2025, 06:33 AM IST
  • കോഴിക്കോട് ടൗൺ മുൻ എസിപി ബിജു രാജിനും കസബ മുൻ സിഐ കൈലാസ് നാഥിനും നേരെയാണ് സൂരജ് തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുയർത്തിയത്.
  • കെഎസ്‌യു നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെ തടയാൻ വന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും സൂരജ് പ്രസം​ഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. KSU Leader Against Police: സമരങ്ങളെ തടയാൻ വന്നാൽ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കും; പൊലീസിനെതിരെ കെഎസ്‌യു നേതാവ്

Trending Photos

Kerala SS 485 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 485 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!
5
Washing Clothes
Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!
Case against VT Sooraj: 'തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കും', പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഭീഷണി; കെഎസ്‌യു നേതാവിനെതിരെ കേസ്

കോഴിക്കോട്: പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്കെതിരെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കും എന്ന് ഭീഷണി പ്രസം​ഗം നടത്തിയ കെ എസ് യു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ വി ടി സൂരജിനെതിരെ കേസെടുത്തു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, പൊലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് സൂരജിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്വമേധയാ ആണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കോഴിക്കോട് ടൗൺ മുൻ എസിപി ബിജു രാജിനും കസബ മുൻ സിഐ കൈലാസ് നാഥിനും നേരെയാണ് സൂരജ് തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുയർത്തിയത്. കെഎസ്‌യു നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെ തടയാൻ വന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും സൂരജ് പ്രസം​ഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ ഉപവാസ സമരത്തിൽ പ്രസം​ഗിക്കവെയാണ് വി ടി സൂരജ് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ഭീഷണി ഉയർത്തിയത്.

Also Read: Peechi Police Station Assault: പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മർദ്ദനം; എസ് എച്ച് ഒ പിഎം രതീഷിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

അതേസമയം കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഭാ കവാടത്തിലായിരുന്നു സമരം. സഭാ കവാടത്തിൽ എംഎൽഎ സനീഷ് കുമാറും എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫുമാണ് സത്യ​ഗ്രഹം ഇരുന്നത്. കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിലെ പ്രതികളായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരെ സമരമിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

KSU Leader VT SoorajKSUPolicepolice officersകെഎസ്‌യു നേതാവ്

Trending News