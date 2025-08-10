English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: റിയാലിറ്റി ഷോ താരത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കം; പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

ഒരു ഹിന്ദി റിയാലിറ്റി ഷോ താരത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൻറെ പേരിലാണ് യുവാവ് ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 10, 2025, 06:52 AM IST
  • ഫാൻ ഫൈറ്റിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
  • കാസര്‍കോട് സ്വദേശിയുടെ സഹോദരിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നെടുത്ത് പ്രതി നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് മോര്‍ഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Onam Special Drive: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്; കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് വാളയാർ ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ പിടിയിൽ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, മീന രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, മീന രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Triekadasha Yoga: ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും; ത്രിയേകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!
7
Triekadasha Yoga
Triekadasha Yoga: ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും; ത്രിയേകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!
Gold price Today 8th August 2025: നിലംതൊടാതെ പറന്ന് സ്വർണവില... പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
7
Gold price today
Gold price Today 8th August 2025: നിലംതൊടാതെ പറന്ന് സ്വർണവില... പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
Crime News: റിയാലിറ്റി ഷോ താരത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കം; പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

റിയാലിറ്റി ഷോ താരത്തന്റെ പേരിലുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ. മുംബൈ സ്വദേശിയായ അംജുദ് ഇസ്​ലാം (19) എന്ന യുവാവാണ് പിടിയിലായത്. കാസർകോട് പൊലീസാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനുമായി അംജുദ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പാൻ ഫൈറ്റ് നടത്തിയത്. ഒരു ഹിന്ദി റിയാലിറ്റി ഷോ താരത്തെ ചൊല്ലിയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോര് സംഭവിച്ചത്. 

ഈ ഫാൻ ഫൈറ്റിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. കാസര്‍കോട് സ്വദേശിയുടെ സഹോദരിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നെടുത്ത് പ്രതി നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് മോര്‍ഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: Kozhikode News: സഹോദരിമാരുടെ മരണം കൊലപാതകം; കൊലപ്പെടുത്തിയത് കഴുത്തു ഞെരിച്ചെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയത്. മുംബൈ സ്വദേശിയാണ് പ്രതിയെന്ന് മനസിലാക്കിയ പൊലീസ് പ്രതിയെ കൂടാനായി മുംബൈയിലെത്തി. ഇയാളുടെ സൈബർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചാണ് പൊലീസ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. തുടർന്ന് 5 ദിവസത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. 

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയായതിനാൽ തന്നെ പോക്സോ, ഐടി ആക്ടുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. അറസ്റ്റിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഫോട്ടോസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. 

Crime newsKasargodmalayalam crime newsക്രൈം ന്യൂസ്ക്രൈം

Trending News