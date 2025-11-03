Kozhikode Earthquake: ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ശബ്ദവും ചലനവും; കോഴിക്കോട് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ

കോഴിക്കോട്: ചക്കിട്ടപ്പാറയിലെ മുതുകാട് നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ. വൈകിട്ട് 4.45ഓടെയാണ് സംഭവം. ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ശബ്ദവും നേരിയ ചലനവും ഉണ്ടായി എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. മുതുകാട് രണ്ടാം ബ്ലോക്ക് മേഖലയിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള നിരവധി പേർക്ക് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ സെക്കന്റുകൾ മാത്രമാണ് ചലനം ഉണ്ടായതെന്നും നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി.
നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റവന്യു - പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി സംഭവം പരിശോധിച്ചു. നിലവിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദവും ചലനവും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
