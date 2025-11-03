English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • Kozhikode Earthquake: ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ശബ്ദവും ചലനവും; കോഴിക്കോട് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ

Kozhikode Earthquake: ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ശബ്ദവും ചലനവും; കോഴിക്കോട് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ

വൈകിട്ടോടെയാണ് മുതുകാട് രണ്ടാം ബ്ലോക്ക്‌ മേഖലയി ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ശബ്ദവും നേരിയ ചലനവുമുണ്ടായതായി നാട്ടുകാർ പറ‍ഞ്ഞത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 3, 2025, 08:02 PM IST
  • ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള നിരവധി പേർക്ക് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.
  • എന്നാൽ സെക്കന്റുകൾ മാത്രമാണ് ചലനം ഉണ്ടായതെന്നും നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി.

Kozhikode Earthquake: ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ശബ്ദവും ചലനവും; കോഴിക്കോട് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ

കോഴിക്കോട്: ചക്കിട്ടപ്പാറയിലെ മുതുകാട് നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ. വൈകിട്ട് 4.45ഓടെയാണ് സംഭവം. ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ശബ്ദവും നേരിയ ചലനവും ഉണ്ടായി എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. മുതുകാട് രണ്ടാം ബ്ലോക്ക്‌ മേഖലയിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള നിരവധി പേർക്ക് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ സെക്കന്റുകൾ മാത്രമാണ് ചലനം ഉണ്ടായതെന്നും നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി. 

നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റവന്യു - പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി സംഭവം പരിശോധിച്ചു. നിലവിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദവും ചലനവും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

EarthquakeKozhikode Newsഭൂചലനംഭൂകമ്പംകോഴിക്കോട്

