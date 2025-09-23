കോഴിക്കോട്: മദ്യപിച്ച് ഔദ്യോഗിക വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ കേസില് എക്സൈസ് ഡ്രൈവറെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഫറോക്ക് എക്സൈസ് റെയ്ഞ്ച് ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇന്സ്പെക്ടര് ഡ്രൈവര് കെ.ജെ. എഡിസനെയാണ് കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണര് കേസിൽ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
അപകടമുണ്ടായത് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ചേവായൂരില് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപമായിരുന്നു. എഡിസൻ പോലീസ് വഹനം അപകടകരമാം വിധം ഓടിച്ച് ഡിവൈഡറില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എഡിസൺ മദ്യപിച്ചതായി സംശയമുണ്ടായതിനെ തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാര് പോലീസിലേല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അറസ്റ്റു ചെയ്ത ഡ്രൈവറെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചാശുപത്രിയില് മെഡിക്കല് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയപ്പോള് മദ്യപിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് എഡിസണിന്റെ പേരില് മെഡിക്കല് കോളേജ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ദേവഗിരി കോളേജില് നടക്കുന്ന എക്സൈസ് ജില്ലാ കലാകായികമേളയില് പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.
