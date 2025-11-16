English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • Crime News: കള്ള നോട്ട് വേട്ട; കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പിടിയിൽ

Crime News: കള്ള നോട്ട് വേട്ട; കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പിടിയിൽ

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 16, 2025, 06:45 AM IST
Crime News: കള്ള നോട്ട് വേട്ട; കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ കള്ള നോട്ട് വേട്ട. പരിശോധനയിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പിടിയിലായി. വൈദ്യരങ്ങാടി സ്വദേശി ദിജിൻ, കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി അതുൽ കൃഷ്ണ, അരീക്കോട് സ്വദേശികളായ അംജത് ഷാ, അഫ്നാൻ, മുക്കം സ്വദേശി സാരംഗ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഫറോക് പോലീസാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. 

500 രൂപയുടെ 57 കള്ള നോട്ടുകളാണ് ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. കള്ളനോട്ട് അടിച്ചു വെച്ച 30 പേപ്പർ ഷീറ്റുകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. രാമനാട്ടുകര, കൊണ്ടോട്ടി, അരീക്കോട്, മുക്കം മേഖലകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് കള്ള നോട്ട് പിടികൂടിയത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsFake Currency HuntKozhikodeMalappuramക്രൈം

