Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം: കെ സുരേന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ.
കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴി എടുക്കാനെന്നും പത്മകുമാർ പിണറായിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാത്തതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്നും എൻ വാസുവും എ പത്മകുമാറും പിണറായി വിജയന്റെ അടുത്ത അനുയായികളാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൊള്ള നടന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നാൽ അവസാനം ഇത് ക്ലിഫ് ഹൗസിലാകും എത്തുക എന്നും ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയാൽ എൽഡിഎഫിന് മാത്രമല്ല യുഡിഎഫിനും കൈപൊള്ളുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
