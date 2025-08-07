English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

‌Kozhikode Jisna Murder Case: ജീവിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ... ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ജിസ്നയുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ്

മരണവിവരം പോലും ശ്രീജിത്തും കുടുംബവും അറിയിക്കാൻ തയാറായില്ലെന്ന് ജിസ്നയുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 7, 2025, 01:54 PM IST
  • ഭർത്താവ് ശ്രീജിത്തിനും വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ ജിസ്നയുടെ ബന്ധുക്കൾ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
  • ജിസ്നയെ ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

‌Kozhikode Jisna Murder Case: ജീവിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ... ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ജിസ്നയുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ്

കോഴിക്കോട്: പൂനൂരിൽ ഭർതൃ​​ഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ജിസ്നയുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് പുറത്ത്. ജീവിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ മനസമാധാനമില്ലെന്നുമാണ് ജിസ്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ജിസ്നയെ ഭർതൃ​​ഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 

തുടർന്ന് ഭർത്താവ് ശ്രീജിത്തിനും വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ ജിസ്നയുടെ ബന്ധുക്കൾ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജിസ്നയെ ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബാലുശ്ശേരി പൊലീസിൽ കുടുംബം പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

Also Read: Jainamma missing case: ജയ്നമ്മ തിരോധാന കേസ്; പ്രതി സെബാസ്റ്റ്യന്‍റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും 

മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ജിസ്നയുടെ വിവാഹം നടന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിച്ചത്. ശ്രീജിത്തിന് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് തീർക്കാനായി ജിസ്നയുടെ കുടുംബം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തിരിച്ചടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്. 

മരണ വിവരം പോലും അറിയിക്കാൻ ഭർതൃവീട്ടുകാർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ജിസ്നയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. മരണത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജിസ്‌നയുടെ കുടുംബം ബാലുശ്ശേരി പൊലിസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

 

