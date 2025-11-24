Gold Robbery: കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ കാർ ആക്രമിച്ച് ഒന്നരക്കോടിയുടെ സ്വർണം കവർന്നു

മൈസൂരു: കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ കാർ ആക്രമിച്ച് ഒന്നരക്കോടിയുടെ സ്വർണം കവർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ബന്ദിപ്പൂരിനും നഗർഹൊളെ വനമേഖലയ്ക്കും ഇടയിൽ വച്ചാണ് സ്വർണം കവർന്നത്.
വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടോടെ സ്വർണപ്പണിക്കാരനായ വിനുവിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ബിനു ശനിയാഴ്ച പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. മാണ്ഡ്യയിൽ നിന്നും സ്വർണക്കട്ടി വാങ്ങി സുഹൃത്തിനൊപ്പം കാറിൽ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു കവർച്ച നടന്നത്. ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 1.2 കിലോഗ്രാം സ്വർണക്കട്ടിയാണ് ആറംഗ സംഘം ചേർന്ന് ഇവരിൽ നിന്നും കൊള്ളയടിച്ചത്.
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് വിനുവും സുഹൃത്തും മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കാറുകൾ സംശയാസ്പദമായി അവരെ പിന്തുടർന്നു. മൂലെഹോളിനടുത്ത് ഒരു കാറിന്റെ നിയന്ത്രണം തെറ്റി. മറ്റ് രണ്ട് കാറുകൾ പിന്തുടർന്ന് വിനുവിന്റെ കാർ തടഞ്ഞു. അക്രമികളിലൊരാൾ വിനുവിന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഡ്രൈവർസീറ്റിൽനിന്ന് വലിച്ചിറക്കി പിന്നിലേക്ക് ബലമായി കയറ്റി. സംഘം കാർ വനത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വിനുവിന്റെ പക്കൽനിന്ന് സ്വർണക്കട്ടി അടങ്ങിയ ബാഗ് ബലമായി പിടിച്ചുപറിച്ചു. തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.
വിനുവും സുഹൃത്തും മദ്ദൂർ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്പോസ്റ്റിലെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിച്ചു. ഗുണ്ടൽപേട്ട് ടൗൺ പോലീസെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
