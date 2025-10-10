English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • MDMA Seized In Kozhikode: ബാലുശ്ശേരിയിൽ 11.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

MDMA Seized In Kozhikode: ബാലുശ്ശേരിയിൽ 11.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

Crime News:  ഇവരിൽ നിന്നും 11.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 7000 രൂപയും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 10, 2025, 11:30 PM IST
MDMA Seized In Kozhikode: ബാലുശ്ശേരിയിൽ 11.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്:  എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ ബാലുശ്ശേരിയിൽ പിടിയിൽ.  കോക്കല്ലൂർ സ്വദേശിയായ മൻഷിദ്, കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കമാൽ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ്‌ പിടികൂടിയത്.

Also Read: കുണ്ടന്നൂർ കവര്‍ച്ച കേസ്; മുഖ്യസൂത്രധാരനായ അഭിഭാഷകനടക്കം ഏഴുപേർ അറസ്റ്റിൽ

എംഡിഎംഎ ഇവർ വിൽപനയ്ക്ക് എത്തിച്ചതാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്നും 11.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 7000 രൂപയും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.  മാത്രമല്ല ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ക്ഷേത്ര പൂജാരി 13 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ 

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി 13 വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അറസ്റ്റിലായത് തിരുവലഞ്ചുഴിയിലുള്ള ഒരു പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പൂജാരിയായി വർഷങ്ങളോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 75 വയസ്സുകാരനായ വിശ്വനാഥ അയ്യരാണ്. 

Also Read: സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളാണ് ശുഭകരം?

ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.  ഹിന്ദു മത, ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്‌മെന്റ്‌സ് വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ 8 ന് ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ പെൺകുട്ടി വഴിപാട് നടത്താനായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഹുണ്ടി പ്രദേശത്തേക്ക് പോയ സമയത്താണ് പൂജാരി പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് ആരോപണങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന്  പോക്സോ നിയമത്തിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു

