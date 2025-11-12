Liquor Seized: മാഹിയിൽ നിന്ന് മൈസൂരുവിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ മദ്യവുമായി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

നാദാപുരം: മൈസൂരുവിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ മദ്യവുമായി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. മൈസൂർ സ്വദേശി എം അരുണിനെയാണ് നാദാപുരം പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
ലോറിയിൽ നിന്നും പോലീസ് 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി പെരിങ്ങത്തൂർ-നാദാപുരം സംസ്ഥാന പാതയിൽ വെച്ച് നടന്ന വാഹന പരിശോധനക്കിടയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത്. അധികൃതർ ലോറിയും മദ്യവും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മൈസൂരിലെ ഒരു ഡിസ്റ്റിലറിയിൽ നിന്ന് മാഹിയിൽ മദ്യം എത്തിച്ച ശേഷം മൈസൂരിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പിടിയിലായത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നാദാപുരം പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരൂരിൽ എംഡിഎംഎയുമായി പതിനെട്ടുകാരൻ പിടിയിൽ
എംഡിഎംഎയുമായി പതിനെട്ടുകാരൻ തിരൂരിൽ പിടിയിൽ. അറസ്റ്റിലായത് തിരൂർ സ്വദേശി അലി അസ്കറാണ്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 10 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി.
മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ബൈക്കും എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരമേഖല സ്ക്വാഡിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ക്വാഡും തിരൂർ സർക്കിൾ റെയ്ഞ്ച് ഓഫീസുകളും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി.
റെയ്ഡിൽ ഉത്തരമേഖല സ്ക്വാഡ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജുമോൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ പ്രവീൺ, അഖിൽ ദാസ്, സച്ചിൻ ദാസ്, തിരൂർ എക്സൈസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബുരാജ്, മുഹമ്മദ് അലി, ഗണേശൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സുധീഷ്, വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സജിത എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പങ്കെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
