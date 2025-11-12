English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kozhikode
  • Liquor Seized: മാഹിയിൽ നിന്ന് മൈസൂരുവിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ മദ്യവുമായി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

Liquor Seized: മാഹിയിൽ നിന്ന് മൈസൂരുവിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ മദ്യവുമായി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

മൈസൂരിലെ ഒരു ഡിസ്റ്റിലറിയിൽ നിന്ന് മാഹിയിൽ മദ്യം എത്തിച്ച ശേഷം മൈസൂരിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പിടിയിലായത്.

Nov 12, 2025
  • മൈസൂരുവിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ മദ്യവുമായി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
  • മൈസൂർ സ്വദേശി എം അരുണിനെയാണ് നാദാപുരം പോലീസ് പിടികൂടിയത്

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Liquor Seized: മാഹിയിൽ നിന്ന് മൈസൂരുവിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ മദ്യവുമായി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

നാദാപുരം: മൈസൂരുവിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ മദ്യവുമായി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. മൈസൂർ സ്വദേശി എം അരുണിനെയാണ് നാദാപുരം പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ലോറിയിൽ നിന്നും പോലീസ് 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി പെരിങ്ങത്തൂർ-നാദാപുരം സംസ്ഥാന പാതയിൽ വെച്ച് നടന്ന വാഹന പരിശോധനക്കിടയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത്. അധികൃതർ ലോറിയും മദ്യവും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

മൈസൂരിലെ ഒരു ഡിസ്റ്റിലറിയിൽ നിന്ന് മാഹിയിൽ മദ്യം എത്തിച്ച ശേഷം മൈസൂരിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പിടിയിലായത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നാദാപുരം പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Foreign Liquor SeizedMahe Liquor SmugglingMysuruNadapuram PoliceArrest

