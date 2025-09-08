English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic Encephalitis Death: വീണ്ടും അമീബിക് മസ്‍തിഷ്കജ്വര മരണം; ഒരു മാസത്തിനിടെ മരിച്ചത് 5 പേർ

വിദേശത്ത് നിന്നുൾപ്പെടെ മരുന്ന് എത്തിച്ചാണ് രോ​ഗികൾക്ക് നൽകുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 8, 2025, 12:37 PM IST
  • കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം.
  • രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Read Also

  1. Amoebic meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരന് രോ​ഗബാധ, കുട്ടി ചികിത്സയിൽ

Trending Photos

Kerala Samrudhi SM 19 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala Samrudhi SM 19 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Navapanchama Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ നവപഞ്ചമ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടം
8
Guru Mangal Yuti
Navapanchama Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ നവപഞ്ചമ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടം
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കടകം രാശി സൂക്ഷിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കടകം രാശി സൂക്ഷിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Amoebic Encephalitis Death: വീണ്ടും അമീബിക് മസ്‍തിഷ്കജ്വര മരണം; ഒരു മാസത്തിനിടെ മരിച്ചത് 5 പേർ

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്‍തിഷ്കജ്വര മരണം. രോ​ഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശിനി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ 5 പേരാണ് രോ​ഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം വിദേശത്ത് നിന്നുൾപ്പെടെ മരുന്ന് എത്തിച്ച് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Also Read: Double vote allegation: ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎക്കെതിരെ ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണവുമായി സിപിഎം

രോ​ഗം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശമുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Amoebic encephalitisKozhikodekozhikode medical collegeഅമീബിക് മസ്‍തിഷ്കജ്വര മരണംഅമീബിക് മസ്‍തിഷ്കജ്വ

Trending News