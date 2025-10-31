English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kozhikode News: പോക്‌സോ കേസ് അതിജീവിതയെ ലോഡ്ജിലും ബീച്ചിലും എത്തിച്ച് വീണ്ടും പീഡനം

Kozhikode News: പോക്‌സോ കേസ് അതിജീവിതയെ ലോഡ്ജിലും ബീച്ചിലും എത്തിച്ച് വീണ്ടും പീഡനം

കുട്ടിയെ രണ്ടുപേർ വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് സിഡബ്ല്യുസിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 31, 2025, 02:52 PM IST
  • പോക്‌സോ കേസ് അതിജീവിതയെ ലോഡ്ജിലും ബീച്ചിലും എത്തിച്ച് വീണ്ടും പീഡനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • സംഭവത്തിൽ പതിനേഴു വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസടുത്തിട്ടുണ്ട്

Kozhikode News: പോക്‌സോ കേസ് അതിജീവിതയെ ലോഡ്ജിലും ബീച്ചിലും എത്തിച്ച് വീണ്ടും പീഡനം

കോഴിക്കോട്: പോക്‌സോ കേസ് അതിജീവിതയെ ലോഡ്ജിലും ബീച്ചിലും എത്തിച്ച് വീണ്ടും പീഡനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവത്തിൽ പതിനേഴു വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Also Read: സൈബർ തട്ടിപ്പ്, കൊച്ചിയിൽ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികളടങ്ങുന്ന സംഘം പിടിയിൽ; പിടിയിലായത് ഓപ്പറേഷന്‍ സൈ ഹണ്ടിലൂടെ

പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചവരിൽ ഒരാളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ഇനി വെള്ളയിൽ ടൌൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് കൈമാറുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.  കുട്ടിയെ വെള്ളമാടുകുന്നിലെ എൻട്രി ഹോമിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വെള്ളമാടുകുന്നിലെ എൻട്രി ഹോമിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ കാണാതായത്.  അന്നു രാത്രിയോടെ പോലീസ് കുട്ടിയെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ശേഷം സിഡബ്ല്യുസിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. കുട്ടിയെ രണ്ടുപേർ വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് സിഡബ്ല്യുസിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.  എന്നാൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി ഹാജരാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനും, നടപടിക്രമങ്ങൾ സിഡബ്ല്യുസിയെ അറിയിക്കാത്തതിനും ചേവായൂർ പോലീസിന് സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.  

Also Read: ദേവുത്താനി ഏകാദശി 2025: ദേവ് ഉത്ഥാന ഏകാദശി എന്നാണ്? അറിയാം വിശദ വിവരങ്ങൾ

പെൺകുട്ടി നേരത്തെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായതിനാൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയുടെയും കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു മാസമായി സിഡബ്ല്യുസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻട്രി ഹോമിൽ താമസം ഒരുക്കിയത്.  തുടർന്ന് സ്‌കൂളിലേക്കു പോയ കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.  കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നഗരത്തിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി കുട്ടി മൊഴി നൽകിയത്.

ഇതിനിടയിൽ കുട്ടി ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ സുരക്ഷിതയല്ലെന്നും തനിക്കൊപ്പം വിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുകയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നിയമപരമായ നടപടികൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും കാണാതായതും പീഡനത്തിന് ഇരയായതും.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

