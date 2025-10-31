കോഴിക്കോട്: പോക്സോ കേസ് അതിജീവിതയെ ലോഡ്ജിലും ബീച്ചിലും എത്തിച്ച് വീണ്ടും പീഡനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പതിനേഴു വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചവരിൽ ഒരാളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ഇനി വെള്ളയിൽ ടൌൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് കൈമാറുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ വെള്ളമാടുകുന്നിലെ എൻട്രി ഹോമിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വെള്ളമാടുകുന്നിലെ എൻട്രി ഹോമിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ കാണാതായത്. അന്നു രാത്രിയോടെ പോലീസ് കുട്ടിയെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ശേഷം സിഡബ്ല്യുസിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. കുട്ടിയെ രണ്ടുപേർ വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് സിഡബ്ല്യുസിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. എന്നാൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി ഹാജരാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനും, നടപടിക്രമങ്ങൾ സിഡബ്ല്യുസിയെ അറിയിക്കാത്തതിനും ചേവായൂർ പോലീസിന് സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.
പെൺകുട്ടി നേരത്തെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായതിനാൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയുടെയും കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു മാസമായി സിഡബ്ല്യുസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻട്രി ഹോമിൽ താമസം ഒരുക്കിയത്. തുടർന്ന് സ്കൂളിലേക്കു പോയ കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നഗരത്തിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി കുട്ടി മൊഴി നൽകിയത്.
ഇതിനിടയിൽ കുട്ടി ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ സുരക്ഷിതയല്ലെന്നും തനിക്കൊപ്പം വിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുകയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നിയമപരമായ നടപടികൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും കാണാതായതും പീഡനത്തിന് ഇരയായതും.
