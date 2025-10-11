English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • LDF-UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: പോലീസ് നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്കെതിരെ കേസ്

LDF-UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: പോലീസ് നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്കെതിരെ കേസ്

ഷാഫി പറമ്പിൽ, കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രവീൺ കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 692 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 11, 2025, 10:05 AM IST
  • പേരാമ്പ്രയിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിൽ എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ്
  • കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ 692 പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. LDF UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധസംഗമം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

Trending Photos

Kerala Lottery Result 10 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result 10 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bodycare: വിലകൂടിയ ബോഡി ലോഷനുകൾ വാങ്ങി കീശ കാലിയായോ? എങ്കിൽ പ്രകൃതിതത്തമായ ഈ മോയ്സ്ചറൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
5
Body Lotions
Bodycare: വിലകൂടിയ ബോഡി ലോഷനുകൾ വാങ്ങി കീശ കാലിയായോ? എങ്കിൽ പ്രകൃതിതത്തമായ ഈ മോയ്സ്ചറൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
LDF-UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: പോലീസ് നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്കെതിരെ കേസ്

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിൽ എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ്.  കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ 692 പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധസംഗമം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

പോലീസിനെ അക്രമിച്ചെന്ന പേരിലാണ് എഫ്‌ഐആർ. എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യായ വിരോധമായി സംഘം ചേർന്നു, ഗതാഗതം തടപ്പെടുത്തി എന്നിവയാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ഇതിനിടയിൽ പോലീസ് നടപടിയിൽ മൂക്കിന് പൊട്ടലേറ്റ ഷാഫിയ്ക്ക് അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു.  ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്ത കാര്യം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.

ഷാഫിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് ഇന്നും വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെ പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക

പ്രതിഷേധ സംഗമം കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി ആയിരിക്കും ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുക. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും പലയിടത്തും പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. തലസ്ഥാനത്ത് ഷാഫി പറമ്പിലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KozhikodeShafi Parambil MPShafi Parambil AttackedCongress protestPerambra

Trending News