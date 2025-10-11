LDF-UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: പോലീസ് നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്കെതിരെ കേസ്

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിൽ എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ്. കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ 692 പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
പോലീസിനെ അക്രമിച്ചെന്ന പേരിലാണ് എഫ്ഐആർ. എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യായ വിരോധമായി സംഘം ചേർന്നു, ഗതാഗതം തടപ്പെടുത്തി എന്നിവയാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ പോലീസ് നടപടിയിൽ മൂക്കിന് പൊട്ടലേറ്റ ഷാഫിയ്ക്ക് അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്ത കാര്യം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.
ഷാഫിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് ഇന്നും വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെ പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പ്രതിഷേധ സംഗമം കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി ആയിരിക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും പലയിടത്തും പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. തലസ്ഥാനത്ത് ഷാഫി പറമ്പിലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
