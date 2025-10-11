LDF UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധസംഗമം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ്- പോലീസ് സംഘർഷത്തിനിടെ ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ഇന്നും ശക്തമാക്കും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെ പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പ്രതിഷേധ സംഗമം കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി ആയിരിക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും പലയിടത്തും പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. തലസ്ഥാനത്ത് ഷാഫി പറമ്പിലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൊല്ലം ചവറയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഉപരോധിച്ചു.
കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടെ എല്ഡിഎഫ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദിനെ മര്ദ്ദിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഹര്ത്താലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ആരംഭിച്ചു. ഈ സമയം രണ്ട് വിഭാഗം പ്രവര്ത്തകരും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസ് ടിയര് ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനിടെയാണ് ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരിക്കേറ്റത്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രവീണ് കുമാറിനും മറ്റ് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര്ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ മൂക്കിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിനിടെ ഡിവൈഎസ്പി ഹരിപ്രസാദിനും പത്തോളം പോലീസുകാര്ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ ഡിവൈഎസ്പിയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
