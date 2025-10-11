English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • LDF UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധസംഗമം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

LDF UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധസംഗമം ഇന്ന് വൈകിട്ട്

പോലീസ് രണ്ടു തവണ ഷാഫിയുടെ മുഖത്ത് ലാത്തി കൊണ്ട് ഇടിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:30 AM IST
  • ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ഇന്നും ശക്തമാക്കും
  • ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെ പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ്- പോലീസ് സംഘർഷത്തിനിടെ ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ഇന്നും ശക്തമാക്കും.  ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെ പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: യുഡിഎഫ് - സിപിഎം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്കിടെ ലാത്തിച്ചാര്‍ജ്; ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് പരിക്ക്

പ്രതിഷേധ സംഗമം കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി ആയിരിക്കും ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുക. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും പലയിടത്തും പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. തലസ്ഥാനത്ത് ഷാഫി പറമ്പിലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൊല്ലം ചവറയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഉപരോധിച്ചു. 

കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില്‍ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം  അഞ്ച് മണിയോടെ എല്‍ഡിഎഫ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഹര്‍ത്താലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ആരംഭിച്ചു.  ഈ സമയം രണ്ട് വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തകരും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസ് ടിയര്‍ ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇതിനിടെയാണ് ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരിക്കേറ്റത്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രവീണ്‍ കുമാറിനും മറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ മൂക്കിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിനിടെ ഡിവൈഎസ്പി ഹരിപ്രസാദിനും പത്തോളം പോലീസുകാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു.  കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ ഡിവൈഎസ്പിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KozhikodeShafi Parambil MPShafi Parambil AttackedCongress protestPerambra

