Theft In Kozhikode: കോഴിക്കോട് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം, 40 പവൻ സ്വർണം കവ‍ർന്നു; പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പോലീസ്

Gold Theft In Kozhikode: ഡോക്ടർ ഗായത്രിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടർ ആണ് ​ഗായത്രി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 28, 2025, 09:07 PM IST
  • സംഭവത്തില്‍ ചേവായൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
  • ഡോക്ടറും കുടുംബവും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയ സമയത്തായിരുന്നു മോഷണം

Theft In Kozhikode: കോഴിക്കോട് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം, 40 പവൻ സ്വർണം കവ‍ർന്നു; പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പോലീസ്

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലത്ത് ഡോക്ടറുടെ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം. 40 പവന്‍റെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയി. ഡോ. ഗായത്രിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടർ ആണ് ​ഗായത്രി. ‍ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

സിസിടിവിയിൽ മോഷ്ടാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ ചേവായൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ഡോ. ഗായത്രിയും കുടുംബവും മുത്തശ്ശിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയതാണ്. ‍ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നതായി അറിയുന്നത്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകാരം ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.55ന് വീടിന്റെ മതിൽ ചാടി കടന്ന്, മുൻവശത്തെ വാതിൽ കുത്തി തുറന്ന് മോഷടാവ് അകത്തുകടന്നു. കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയിലും മേശയിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 40 പവനോളം സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. ഡോക്ടറുടെ വീട് ഈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kozhikode Theft CaseTheft In Kozhikodeമോഷണം40 പവൻ സ്വർണം കവ‍ർന്നുകോഴിക്കോട്

