  • Stabbed: മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം; കോഴിക്കോട് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് കുത്തേറ്റു

Stabbed: മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം; കോഴിക്കോട് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് കുത്തേറ്റു

Kozhikode News: ഒരാൾക്ക് കൈക്കും ഒരാൾക്ക് വയറിനുമാണ് കുത്തേറ്റത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:31 AM IST
  • ഒരാളുടെ പരിക്ക് ​ഗുരുതരമാണ്
  • ഇരുവരെയും ആക്രമിച്ചയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു

Stabbed: മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം; കോഴിക്കോട് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് കുത്തേറ്റു

കോഴിക്കോട്: മദ്യപാനത്തിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ രണ്ട് പേർക്ക് കുത്തേറ്റു. കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകരയിലാണ് സംഭവം. ബസാർ സ്വദേശി റഹീസ്, നല്ലളം സ്വദേശി റഹ്മാൻ എന്നിവർക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. ഒരാൾക്ക് കൈയിലും ഒരാൾക്ക് വയറിലുമാണ് കുത്തേറ്റത്. റഹീസിന്റെ പരിക്ക് ​ഗുരുതരമാണ്.

പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരെ ആക്രമിച്ച പ്രതി അക്ബർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

