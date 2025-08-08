Kozhikode Accident: ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ലോറിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 8, 2025, 11:47 AM IST
  • ലോറിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികരായ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു
  • ബാലുശ്ശേരി തുരുത്യാട് കോളശേരി മീത്തല്‍ സജിന്‍ലാല്‍, കോളശ്ശേരി ബിജീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്

കോഴിക്കോട്: ലോറിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികരായ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു.  ബാലുശ്ശേരി തുരുത്യാട് കോളശേരി മീത്തല്‍ സജിന്‍ലാല്‍, കോളശ്ശേരി ബിജീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇവര്‍ കോക്കല്ലൂര്‍ ഭാഗത്തുനിന്നും ബാലുശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്കും ലോറി കൊയിലാണ്ടി ഭാഗത്തേക്കും പോകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരും തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചതായാണ് വിവരം. ബാലുശ്ശേരി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.

നടി ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ കസിൻ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

നിസാമുദ്ദീൻ പ്രദേശത്തെ പാർക്കിംഗ് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ബോളിവുഡ് നടി ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ ബന്ധുവായ ആസിഫ് ഖുറേഷി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം നടന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ നിസാമുദ്ദീനിലെ ജങ്പുര ഭോഗൽ ലെയ്നിലാണ്. 

സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.  വീടിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ ഇരുചക്ര വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ആസിഫും രണ്ട് യുവാക്കളും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായതായും തുടർന്ന് പ്രതികൾ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

നിസ്സാര കാര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രതി ആസിഫിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞു. ഇതേ പാർക്കിംഗ് പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതി മുൻപും വഴക്കിട്ടിരുന്നുവെന്നും വ്യാഴാഴ്ച, ആസിഫ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ അയൽക്കാരന്റെ ഇരുചക്ര വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടതായും തുടർന്ന് അത് അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആസിഫിന്റെ ഭാര്യ സൈനാസ് ഖുറേഷി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു

