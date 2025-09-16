English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kozhikode Crime News: മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

പുലർച്ചെ അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖ് എന്ന യുവാവാണ് മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അക്രമം നടത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 16, 2025, 11:51 AM IST
  • മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍
  • സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്

Read Also

  1. Pettah Police Station: 'ഞാനാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോടാ, സിപിഎമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാ'; പേട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം, അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കേസ്

Trending Photos

Kerala BT 20 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാണ്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT 20 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാണ്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SM-20 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SM-20 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kozhikode Crime News: മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

കോഴിക്കോട്: മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: പ്രതി ജയേഷ് പോക്സോ കേസിലും പ്രതിയെന്ന് പോലീസ്

പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ മലപ്പുറം കിഴ്​ശ്ശേരി തൃപ്പനച്ചി സ്വദേശി അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖ് ആണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അക്രമം നടത്തിയത്. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ കയ്യിൽ കരിങ്കല്ലുമായി മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കൂടാതെ സ്റ്റേഷൻ പോർച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ല് അടിച്ചുപൊളിച്ച് നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

KSRTC സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് അപകടം: ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഉൾപ്പെടെ 27 പേർക്ക് പരിക്ക്

കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ചേർത്തലയിൽ ദേശീയപാത അടിപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഉൾപ്പെടെ 27 പേർക്ക് പരിക്ക്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചേർത്തലയിൽ നിന്നും അഗ്നിശമനസേനയെത്തി ബസ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഡ്രൈവറേയും കണ്ടക്ടറേയും പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ 11 പേരെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ഈ തീയതിയിൽ ജനിച്ചവർ എപ്പോഴും പങ്കാളിക്കൊപ്പം; പ്രതിസന്ധിയിൽ കൈവിടില്ല!

ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:30 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ബസ് ഇടിച്ചു കയറിയത് ദേശീയപാതയിൽ ഹൈവേപാലത്തിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന അടിപ്പാതയുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഭാഗത്ത് കമ്പികളിലാണ്. വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുന്ന സിഗ്നൽ കാണാതെ വന്നതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ ശ്രീരാജിന്റെയും കണ്ടക്ടർ സുജിത്തിന്റെയും പരിക്ക് ​ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KozhikodePolice stationVandalismArrestKerala

Trending News