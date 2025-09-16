Kozhikode Crime News: മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

കോഴിക്കോട്: മദ്യലഹരിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്.
പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ മലപ്പുറം കിഴ്ശ്ശേരി തൃപ്പനച്ചി സ്വദേശി അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖ് ആണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അക്രമം നടത്തിയത്. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ കയ്യിൽ കരിങ്കല്ലുമായി മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കൂടാതെ സ്റ്റേഷൻ പോർച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ല് അടിച്ചുപൊളിച്ച് നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ചേർത്തലയിൽ ദേശീയപാത അടിപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഉൾപ്പെടെ 27 പേർക്ക് പരിക്ക്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചേർത്തലയിൽ നിന്നും അഗ്നിശമനസേനയെത്തി ബസ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഡ്രൈവറേയും കണ്ടക്ടറേയും പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ 11 പേരെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:30 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ബസ് ഇടിച്ചു കയറിയത് ദേശീയപാതയിൽ ഹൈവേപാലത്തിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന അടിപ്പാതയുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഭാഗത്ത് കമ്പികളിലാണ്. വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുന്ന സിഗ്നൽ കാണാതെ വന്നതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ ശ്രീരാജിന്റെയും കണ്ടക്ടർ സുജിത്തിന്റെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
