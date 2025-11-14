English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • MDMA Seized: ചായപ്പൊടി കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ലഹരിവിൽപ്പന; കൊടുവള്ളിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

MDMA Seized: ചായപ്പൊടി കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ലഹരിവിൽപ്പന; കൊടുവള്ളിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും കൊടുവള്ളി പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ഡാനിഷ് പിടിയിലാകുന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 14, 2025, 02:44 PM IST
  • ഓൺ‌ലൈൻ തേയില കച്ചവടത്തിൻ്റെ മറവിൽ സ്ഥിരമായി ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന യുവാവിനെ പിടികൂടി പോലീസ്
  • കൊടുവള്ളി കളരാന്തിരി സ്വദേശിയായ വട്ടിക്കുന്നുമ്മൽ മുഹമ്മദ് ഡാനിഷാണ് സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്

Read Also

  1. Maharashtra Crime: ജന്മദിനാഘോഷത്തിനിടെ ദളിത് ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷനെ കുത്തിക്കൊന്നു

Trending Photos

Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
7
Rahu Gochar 2025
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
Shani And Budh Margi 2025: ശനിയും ബുധനും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് മേൽ പണമഴ!
5
Shani Margi 2025
Shani And Budh Margi 2025: ശനിയും ബുധനും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് മേൽ പണമഴ!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
MDMA Seized: ചായപ്പൊടി കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ലഹരിവിൽപ്പന; കൊടുവള്ളിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കൊടുവള്ളിയിൽ ഓൺ‌ലൈൻ തേയില കച്ചവടത്തിൻ്റെ മറവിൽ സ്ഥിരമായി ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന യുവാവിനെ പിടികൂടി പോലീസ്. കൊടുവള്ളി കളരാന്തിരി സ്വദേശിയായ വട്ടിക്കുന്നുമ്മൽ മുഹമ്മദ് ഡാനിഷാണ് സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: 1.3 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിനുമായി അസമിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ

പുലർച്ചെ പോലീസ് ഇയാളുടെ വീട് വളഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 2.69 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായുള്ള 340 ഓളം ബോംഗുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം ചൊരിയും ഒപ്പം കരിയറിൽ കുതിപ്പും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ഇയാൾ തേയില എന്ന വ്യാജേനയാണ് ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊറിയർ വഴി അയച്ചിരുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും കൊടുവള്ളി പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ഡാനിഷ് പിടിയിലാകുന്നത്.  പ്രതിയെ താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsMDMAKozhikodeKoduvallyDrugs seized

Trending News