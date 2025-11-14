MDMA Seized: ചായപ്പൊടി കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ലഹരിവിൽപ്പന; കൊടുവള്ളിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കൊടുവള്ളിയിൽ ഓൺലൈൻ തേയില കച്ചവടത്തിൻ്റെ മറവിൽ സ്ഥിരമായി ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന യുവാവിനെ പിടികൂടി പോലീസ്. കൊടുവള്ളി കളരാന്തിരി സ്വദേശിയായ വട്ടിക്കുന്നുമ്മൽ മുഹമ്മദ് ഡാനിഷാണ് സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്.
പുലർച്ചെ പോലീസ് ഇയാളുടെ വീട് വളഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 2.69 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായുള്ള 340 ഓളം ബോംഗുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇയാൾ തേയില എന്ന വ്യാജേനയാണ് ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊറിയർ വഴി അയച്ചിരുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും കൊടുവള്ളി പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ഡാനിഷ് പിടിയിലാകുന്നത്. പ്രതിയെ താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
