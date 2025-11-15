Kozhikode Crime: 10 ലിറ്റർ ചാരായവും 500 ലിറ്റർ വാഷുമായി യുവാവ് കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: ചാരായം വൻതോതിൽ വറ്റിയ കേസിൽ കോഴിക്കോട് കുറുവട്ടൂർ സ്വദേശിയെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി. മണ്ണാറക്കൽ സുനിത്ത് കുമാറാണ് എക്സൈസ് പിടിയിലായത്.
ഇയാളുടെ വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 10 ലിറ്റർ ചാരായവും 500 ലിറ്റർ വാഷുമാണ് എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റേഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിറാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സുനിത്ത് കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.
വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ പ്രത്യേക അറയിലായിരുന്നു ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ചാരായം വാറ്റുന്നതിനായി ശേഖരിച്ച വാഷും വിൽപനക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചാരായവും എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗ്രേയ്ഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ഷൈജു, കെ ദീപേഷ്, ടി നൗഫൽ, ആർ കെ റഷീദ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ്.
