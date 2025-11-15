English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kozhikode
  • Kozhikode Crime: 10 ലിറ്റർ ചാരായവും 500 ലിറ്റർ വാഷുമായി യുവാവ് കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിൽ

Kozhikode Crime: 10 ലിറ്റർ ചാരായവും 500 ലിറ്റർ വാഷുമായി യുവാവ് കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിൽ

ചാരായം വാറ്റുന്നതിനായി ശേഖരിച്ച വാഷും വിൽപനക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചാരായവും എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 15, 2025, 10:15 PM IST
  • ചാരായം വൻതോതിൽ വറ്റിയ കേസിൽ കോഴിക്കോട് കുറുവട്ടൂർ സ്വദേശിയെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി
  • മണ്ണാറക്കൽ സുനിത്ത് കുമാറാണ് എക്സൈസ് പിടിയിലായത്

Kozhikode Crime: 10 ലിറ്റർ ചാരായവും 500 ലിറ്റർ വാഷുമായി യുവാവ് കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: ചാരായം വൻതോതിൽ വറ്റിയ കേസിൽ കോഴിക്കോട് കുറുവട്ടൂർ സ്വദേശിയെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി. മണ്ണാറക്കൽ സുനിത്ത് കുമാറാണ് എക്സൈസ് പിടിയിലായത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്; ബിജെപി നേതാവിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

ഇയാളുടെ വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 10 ലിറ്റർ ചാരായവും 500 ലിറ്റർ വാഷുമാണ് എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റേഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ സിറാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സുനിത്ത് കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. 

Also Read: കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗത്താൽ പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമഴ പെയ്യും!

വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ പ്രത്യേക അറയിലായിരുന്നു ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ചാരായം വാറ്റുന്നതിനായി ശേഖരിച്ച വാഷും വിൽപനക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചാരായവും എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗ്രേയ്‌ഡ്‌ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ഷൈജു, കെ ദീപേഷ്, ടി നൗഫൽ, ആർ കെ റഷീദ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

