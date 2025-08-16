English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: 16കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചു; പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ കേസ്

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.   

  • സംഭവത്തിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ ജുവനൈല്‍ പോക്‌സോ കേസ് ചുമത്തി.
  • പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ  പ്ലസ് ടു വിദ്യോർത്ഥിക്കൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ ആണ് പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ ജുവനൈല്‍ പോക്‌സോ കേസ് ചുമത്തി. പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലീസ് ഇതുവരെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല. പീഡനദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പരാതി നൽകിയത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newscrime news malayalamSexual assaultThiruvananthapuram News Todayക്രൈം ന്യൂസ്

