Thycaud Student Murder Case: തൈക്കാട് 19 കാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം: പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും

തിരുവനന്തപുരം: തൈക്കാട് ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ പത്തൊൻപതുകാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: മോഷണം ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം; സംഭവം കൊച്ചിയിൽ, പ്രതി പിടിയിൽ
കാപ്പ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാൾ ഈ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. തമ്പാനൂർ തോപ്പിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അലൻ ആയിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്
ഫുട്ബാൾ മാച്ചിനിടെ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസിന് പ്രതികളുടെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിച്ചത്. അലന്റെ തലയിൽ ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് ശക്തമായി അടിക്കുകയൂം നെഞ്ചിലേക്ക് കത്തി കുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സാക്ഷിമൊഴി. അലന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം ചെയ്ത ശേഷം ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.