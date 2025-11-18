English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Thycaud Student Murder Case: തൈക്കാട് 19 കാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം: പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും

അലന്റെ തലയിൽ ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് ശക്തമായി അടിക്കുകയൂം നെഞ്ചിലേക്ക് കത്തി കുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സാക്ഷിമൊഴി. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:15 AM IST
  • തൈക്കാട് 19 കാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും
  • കാപ്പ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാൾ ഈ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
  • ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം

Thycaud Student Murder Case: തൈക്കാട് 19 കാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം: പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും

തിരുവനന്തപുരം: തൈക്കാട് ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ പത്തൊൻപതുകാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: മോഷണം ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം; സംഭവം കൊച്ചിയിൽ, പ്രതി പിടിയിൽ

കാപ്പ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാൾ ഈ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. തമ്പാനൂർ തോപ്പിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അലൻ ആയിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്

ഫുട്ബാൾ മാച്ചിനിടെ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസിന് പ്രതികളുടെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിച്ചത്. അലന്റെ തലയിൽ ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് ശക്തമായി അടിക്കുകയൂം നെഞ്ചിലേക്ക് കത്തി കുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സാക്ഷിമൊഴി. അലന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം ചെയ്ത ശേഷം ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും.

 

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

