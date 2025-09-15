English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kollam School Bus Accident: നിലമേലിൽ സ്കൂൾ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 24 പേർക്ക് പരിക്ക്

22 വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസിലുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി പരിക്കേറ്റവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 15, 2025, 04:39 PM IST
  • തട്ടത്തുമല - വട്ടപ്പാറ റോഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്.
  • ഡ്രൈവറെയും ഒരു കുട്ടിയെയും പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും രണ്ട് പേര്‍ നിലമേൽ ബംഗ്ലാംകുന്ന് ആശുപത്രിയിലും 20 പേർ കടക്കൽ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

Kollam School Bus Accident: നിലമേലിൽ സ്കൂൾ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 24 പേർക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: നിലമേൽ വേക്കലിൽ സ്കൂൾ ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 24 പേർക്ക് പരിക്ക്. ഡ്രൈവറുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കിളിമാനൂർ പാപ്പാല വിദ്യാജ്യോതി സ്കൂളിലെ ബസാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ബസിൽ 22 വിദ്യാർത്ഥികളാണുണ്ടായിരുന്നത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ കടയ്ക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു.

തട്ടത്തുമല - വട്ടപ്പാറ റോഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ഡ്രൈവറെയും ഒരു കുട്ടിയെയും പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും രണ്ട് പേര്‍ നിലമേൽ ബംഗ്ലാംകുന്ന് ആശുപത്രിയിലും 20 പേർ കടക്കൽ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

Also Read: Kollam News: കൊല്ലത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റില്‍ വീണ് മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കയറ്റം കയറുന്നതിനിടെ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

KollamAccident newsKollam School bus accidentകൊല്ലംഅപകട വാർത്ത

