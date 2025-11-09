English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • SAT Hospital Trivandrum: പ്രസവത്തിനിടെ യുവതി മരിച്ചത് ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന് ആരോപണം; എസ്എടി ആശുപത്രിക്കെതിരെ കുടുംബം

Medical Negligence: അണുബാധയെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 9, 2025, 04:51 PM IST
  • ആശുപത്രിയുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് അനാസ്ഥയുണ്ടായതായി കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു
  • എന്നാൽ, വീട്ടുകാര‍് യുവതിയെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്

തിരുവനന്തപുരം: എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിന് എത്തിയ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സാപ്പിഴവ് ഉണ്ടായതായി കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. കരിക്കകം സ്വദേശി ശിവപ്രിയ ആണ് പ്രസവത്തിന് ശേഷം മരിച്ചത്.

അണുബാധയെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം. ആശുപത്രിയുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് ചികിത്സാപ്പിഴവ് ഉണ്ടായത് മൂലമാണ് അണുബാധയുണ്ടായതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ, വീട്ടുകാർ രോ​ഗിയെ നന്നായി പരിചരിക്കാത്തതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ശിവപ്രിയ മരിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 22ന് ആണ് ശിവപ്രിയയെ എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. പനിയെ തുടർന്ന് വീണ്ടും 26ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

ശിവപ്രിയ ആരോ​ഗ്യവതിയായിരുന്നുവെന്ന് ഭർത്താവ് പറയുന്നു. അണുബാധയേറ്റ ബാക്ടീരിയ ആശുപത്രി മുഖേന മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും ശിവപ്രിയയുടെ ഭർത്താവ് പറയുന്നു.

