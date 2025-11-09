SAT Hospital Trivandrum: പ്രസവത്തിനിടെ യുവതി മരിച്ചത് ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന് ആരോപണം; എസ്എടി ആശുപത്രിക്കെതിരെ കുടുംബം

തിരുവനന്തപുരം: എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിന് എത്തിയ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സാപ്പിഴവ് ഉണ്ടായതായി കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. കരിക്കകം സ്വദേശി ശിവപ്രിയ ആണ് പ്രസവത്തിന് ശേഷം മരിച്ചത്.
അണുബാധയെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം. ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചികിത്സാപ്പിഴവ് ഉണ്ടായത് മൂലമാണ് അണുബാധയുണ്ടായതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ, വീട്ടുകാർ രോഗിയെ നന്നായി പരിചരിക്കാത്തതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ശിവപ്രിയ മരിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 22ന് ആണ് ശിവപ്രിയയെ എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. പനിയെ തുടർന്ന് വീണ്ടും 26ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.
ശിവപ്രിയ ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നുവെന്ന് ഭർത്താവ് പറയുന്നു. അണുബാധയേറ്റ ബാക്ടീരിയ ആശുപത്രി മുഖേന മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും ശിവപ്രിയയുടെ ഭർത്താവ് പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.