Crime News: നെടുമങ്ങാട് പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; യുവതിയുൾപ്പെടെ 4 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച സംഘം പിടിയിൽ. നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ യുവതി ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അരുവിക്കര സ്വദേശി അനിത, മഞ്ച സ്വദേശിയായ ജഗ്ഗു എന്ന് വിളിക്കുന്ന സുജിത്ത്, അൻവർ, അരവിന്ദ് എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. നെടുമങ്ങാട് - പതിനൊന്നാം കല്ലിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കാറിൽ എത്തിയ അഞ്ച് അംഗ സംഘം ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാർ നെടുമങ്ങാട് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു.
എന്നാൽ പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അക്രമി സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സമീപത്തെ നഗരസഭ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് ഇവരെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് രണ്ട് പോലീസുകാരെ ഇവർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എ.എസ് ഐ ഷാഫി, പോലീസുകാരൻ അഭിലാഷ് എന്നിവർക്ക് ആണ് പരിക്കേറ്റത്.
തുടർന്ന് നെടുമങ്ങാട് നിന്നും കൂടുതൽ പോലീസ് എത്തി നാല് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രതികൾക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുണ്ട്. ലഹരി കടത്ത് സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് അനിത. അനിതക്കെതിരെ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്.
