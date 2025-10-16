Mushroom Poison: അമ്പൂരിയിൽ കൂൺ കഴിച്ച് 6 പേർ ആശുപത്രിയിൽ; നില ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരം: കൂൺ കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി, ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേർ ആശുപത്രിയിൽ. മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. വീടിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള പറമ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കൂണാണ് കുടുംബം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചത്.
അമ്പൂരി സെറ്റിൽമെൻ്റ് നിവാസികളായ മോഹൻ കാണി, ഭാര്യ സാവിത്രി, മകൻ അരുൺ, അരുണിൻ്റെ ഭാര്യ സുമ, ഇവരുടെ മക്കളായ അഭിജിത്ത്, അനശ്വര എന്നിവരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്. കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
