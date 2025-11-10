English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Thiruvananthapuram News: നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു; പിന്നാലെ ജനൽ വഴി ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട് പ്രതി

നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Nov 10, 2025
  • പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ നെഞ്ചുവേദനയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.
  • ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ പോലീസ് രാജീവിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

Thiruvananthapuram News: നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു; പിന്നാലെ ജനൽ വഴി ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട് പ്രതി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിൽ നിന്ന് പ്രതി ചാടിപ്പോയി. നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പ്രതി രാജീവാണ് ചാടിപ്പോയത്. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതിയാണിയാൾ. പുലർച്ചെ ഐസിയുവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ നെഞ്ചുവേദനയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ പോലീസ് രാജീവിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ജനൽ വഴി ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

