  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Amoebic Encephalitis Death: വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമരണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു

Amoebic Encephalitis Death: വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമരണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു

സോഡിയം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സ്ത്രീയുടെ രക്ത പരിശോധനാ ഫലത്തിലാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:01 AM IST
  • ചിറയിൻകീഴ് അഴൂര്‍ സ്വദേശിയായ വയോധികയാണ് മരിച്ചത്.
  • ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് ഇവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Amoebic Encephalitis Death: വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമരണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം മരണം. ചിറയിൻകീഴ് അഴൂര്‍ സ്വദേശിയായ വയോധികയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് ഇവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇവർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 

സോഡിയം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ 10 ദിവസം മുൻപ് നടത്തിയ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഇവർക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം ഇതുവരെ 10 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ മൂന്ന് പേർക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിലവിൽ കേരളത്തിൽ രോ​ഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 61 ആയി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേസുകളാണ് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം മാത്രം കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Amoebic meningoencephalitisAmoebic meningoencephalitis DeathKerala newsഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമരണംഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

