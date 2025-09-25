Thiruvananthapuram News: കുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിച്ചു; തിരുവനന്തപുരത്ത് അംഗനവാടി അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ പരാതി; സസ്പെൻഷൻ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

കുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിച്ചു; തിരുവനന്തപുരത്ത് അംഗനവാടി അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ പരാതി; സസ്പെൻഷൻ

രാത്രി കുട്ടി കരയുന്നത് കണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:10 PM IST
  • മൊട്ടമൂട് പറമ്പിക്കോണം അംഗനവാടിയിലെ പുഷ്പകല എന്ന അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെയാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
  • ഇന്നലെയാണ് സംഭവം.

കുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിച്ചു; തിരുവനന്തപുരത്ത് അംഗനവാടി അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ പരാതി; സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടേ മുക്കാൽ വയസുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് അംഗനവാടി അധ്യാപിക അടിച്ചതായി പരാതി. മൊട്ടമൂട് പറമ്പിക്കോണം അംഗനവാടിയിലെ പുഷ്പകല എന്ന അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെയാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് സംഭവം. രാത്രി കുട്ടി നിർത്താതെ കരഞ്ഞതോടെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അധ്യാപിക അടിച്ച വിവരം കുട്ടി പറയുന്നത്. തൈക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് കുട്ടി.

ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരം ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അധികൃതർ അധ്യാപികയോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ അടിച്ചില്ലെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് അധ്യാപിക. അന്വേഷണ വിധേയമായി അധ്യാപികയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

