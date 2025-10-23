English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Attingal Murder Case: ആറ്റിങ്ങൽ കൊലപാതകം: പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിൽ

Attingal Murder Case: ആറ്റിങ്ങൽ കൊലപാതകം: പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിൽ

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതു മണിയോടെ ഭാര്യയെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് ജോബി അസ്മിനയെ ലോഡ്ജിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 23, 2025, 01:59 PM IST
  • ആറ്റിങ്ങൽ ഗ്രീൻ ലൈൻ ലോഡ്ജിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്
  • പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങൽ ഗ്രീൻ ലൈൻ ലോഡ്ജിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

പ്രതിക്കൊപ്പം ഒരു യുവാവ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു അയാളേയും  പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരേയും ഇന്ന് ആറ്റിങ്ങലിൽ എത്തിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയരാക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെയോടെയാണ് ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ യുവതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബിയർ കുപ്പി  ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുതരമായി മുറിവേൽപ്പിച്ച പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ലോഡ്ജിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് സഹായകമായത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതു മണിയോടെ ഭാര്യയെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് ജോബി അസ്മിനയെ ലോഡ്ജിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. മുറി വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ശേഷം അസ്മിനയെ മുറിയിലാക്കിയിട്ട് ഇയാൾ മറ്റു ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം റിസപ്ഷനിലെത്തി ശേഷം രാത്രി 1:30 ഓടെ ഇയാൾ മുറിയിലേക്കു പോയെന്നാണ് മറ്റു ജീവനക്കാർ പോലീസിനോടു പറഞ്ഞത്.

ശേഷം രാവിലെ ആയിട്ടും ഇരുവരെയും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചുനോക്കിയെങ്കിലും തുറന്നില്ല. തുടർന്ന് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ശേഷം പോലീസെത്തി വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് അസ്മിനയെ മരിച്ചനിലയിൽ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.  ഇവരുടെ കൈകളിൽ മുറിവുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മദ്യക്കുപ്പി ഉടഞ്ഞ് ചിതറിയ നിലയിലുമായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

AttingalThiruvananthapuramVadakara NativelodgeReceptionist

