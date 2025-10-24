English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Attingal Murder Case: ജോബിയുമായി 3 മാസത്തെ പരിചയം, രണ്ടാമത്തെ ബന്ധത്തിലെ കുട്ടിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ

Attingal Murder Case: ജോബിയുമായി 3 മാസത്തെ പരിചയം, രണ്ടാമത്തെ ബന്ധത്തിലെ കുട്ടിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ

രാവിലെ രണ്ടാളെയും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ മുറിതുറന്ന നോക്കിയപ്പോഴാണ് അസ്മിന മരിച്ചു കിടക്കുനാന്ത് കണ്ടത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 24, 2025, 10:38 AM IST
  • ആറ്റിങ്ങൽ ലോഡ്ജിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
  • മൂന്നു മാസം മുൻപാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട അസ്മിനയും പ്രതിയായ ജോബിൻ ജോർജും പരിചയപ്പെടുന്നത്

  1. Attingal Murder Case: ആറ്റിങ്ങൽ കൊലപാതകം: പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിൽ

  2. Attingal News: വടകര സ്വദേശിനിയെ ആറ്റിങ്ങലിൽ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി; റിസപ്‍ഷനിസ്റ്റ് ഒളിവിൽ

Attingal Murder Case: ജോബിയുമായി 3 മാസത്തെ പരിചയം, രണ്ടാമത്തെ ബന്ധത്തിലെ കുട്ടിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങൽ ലോഡ്ജിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. മൂന്നു മാസം മുൻപാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട അസ്മിനയും പ്രതിയായ ജോബിൻ ജോർജും പരിചയപ്പെടുന്നത്. 

Also Read: ആറ്റിങ്ങൽ കൊലപാതകം: പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിൽ

അസ്മിന മുന്നേ രണ്ടു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  രണ്ടാമത്തെ  വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ ജോബിൻ ജോർജ്ജുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നത്. ശേഷം ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ജോബിൻ ജോർജ് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുകയും ആ ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു യുവതിയെ വിവാഹംചെയ്തെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീയെയും അവരുടെ പിതാവിനെയും ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഒന്നര മാസത്തോളം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഇയാൾ മാവേലിക്കരയിലെ ലോഡ്ജിൽ ജീവനക്കാരനാകുന്നതും അസ്മിനയുമായി അടുപ്പത്തിലാകുന്നതും.  

ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നതിനിടെ ഇവർ തമ്മിൽ പലതവണ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അടിപിടിയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസ്മിന രണ്ടാമത്തെ ബന്ധത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കിടുന്നത്. ഇത് പതിവായതോടെ ലോഡ്ജിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞിരുന്നു. ജോബിൻ 5 ദിവസം മുൻപാണ് ഗ്രീൻ ഇൻ ലോഡ്ജിൽ ജോലിക്കു കയറിയത്. ഇതറിഞ്ഞ അസ്മിന ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ ഇയാളെ അന്വേഷിച്ച് ലോഡ്ജിലെത്തുകയും തന്റെ ഭാര്യയാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഇയാൾ അസ്മിനയെ മറ്റുള്ളവർക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുകയും തന്റെ മുറിയിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.  

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും

ശേഷം രാത്രി ഒന്നരയോടെ ജോബിൻ മുറിയിലെത്തുകയും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വീണ്ടും അസ്മിന കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോകുന്നതിനെച്ചൊല്ലി വഴക്കാകുകയും മദ്യക്കുപ്പികൊണ്ട് ജോബിൻ ജോർജ്ജ് അസ്മിനയുടെ തലയ്ക്കടിക്കുകയുമായിരുന്നു. അടിയേറ്റ് ബോധംകെട്ടുവീണ അസ്മിനയുടെ കഴുത്തിൽ ജോബിൻ ജോർജ് തുണി മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം പിറ്റേന്ന്  പുലർച്ചെ നാലരയോടെ മുറി പൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങി.  പിറ്റേന്ന് രാവിലെ രണ്ടാളെയും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ മുറിതുറന്ന നോക്കിയപ്പോഴാണ് അസ്മിന മരിച്ചു കിടക്കുനാന്ത് കണ്ടത്. 

