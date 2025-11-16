Bjp Worker Suicide Attempt: തിരുവനന്തപുരത്ത് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ വീണ്ടും ആത്മഹത്യാ ശ്രമം; ബിജെപി പ്രവർത്തക ആശുപത്രിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സീറ്റ് നിഷേധിച്ചെന്നാരോപിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും ആത്മഹത്യാ ശ്രമം. ബിജെപി വനിതാ നേതാവാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയിൽ സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. യുവതി അപകടനില തരണം ചെയ്തതായാണ് വിവരം.
ഇന്നലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ തഴഞ്ഞുവെന്നാരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി ആനന്ദ് കെ തമ്പിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിൽ മനംനൊന്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് അയച്ച ശേഷമാണ് ആനന്ദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അതേസമയം, സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ ആനന്ദ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ ബിജെപി നേതാക്കളാണെന്നും ബിജെപി, ആർഎസ്എസ് നേതാക്കൾ മണ്ണ് മാഫിയ ആണെന്നും ആത്മഹത്യാസന്ദേശത്തിൽ ആനന്ദ് ആരോപിക്കുന്നു. തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് മണ്ണ് മാഫിയക്കാരനെയാണെന്നും ആനന്ദ് ആത്മഹത്യാ സന്ദേശത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ആനന്ദ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം അനൗദ്യോഗികമായി പറയുന്നത്. തൃക്കണാപുരത്ത് വി വിനോദ് കുമാർ ആണ് നിലവിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി.
