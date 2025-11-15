BJP Worker Suicide:തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ്റെ ആത്മഹത്യ; എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

തിരുവനന്തപുരം: സ്ഥാനർത്തിയാക്കത്തതിൽ മനംനൊന്ത് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ, കാരണം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. തിരുവനന്തപുരം തൃക്കണ്ണ്ാപുരം സ്വദേശി ആനന്ദ് കെ തമ്പിയാണ് മരിച്ചത്. വീടിൻ്റെ സമീപത്തെ ഷെഡ്ഡിൽ നിന്നും തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് ആനന്ദിനെ കണ്ടെത്തിയത്.സ്ഥാനർഥിയായി പരിഗണിക്കാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ബിജെപി, ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
