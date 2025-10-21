Thiruvananthapuram News: കരമനയാറ്റിൽ വീണ്ടും മൃതദേഹം; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹം, അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: കരമനയാറ്റിൽ നിന്നും അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കമഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടുകാരാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഫയർഫോഴ്സിൽ നിന്നും സ്കൂബാ ഡൈവിങ് സംഘമെത്തിയാണ് മൃതദേഹം കരയിലെത്തിച്ചത്.
ബാലരാമപുരം മംഗലാത്തുകോണം സ്വദേശി ജയകുമാർ (36) എന്നയാളാണ് മരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇയാളെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ന് കരമന- ആഴങ്കൽ ഭാഗത്ത് അക്ഷയ ഗാർഡൻസിന് സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു മരം മറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ മൃതദേഹം അടിയുന്നതെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇന്നലെയും ഇവിടെ സമാനമായ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മരക്കമ്പുകൾക്കിടയിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇതേസ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
