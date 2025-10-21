English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Thiruvananthapuram News: കരമനയാറ്റിൽ വീണ്ടും മൃതദേഹം; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹം, അന്വേഷണം

Thiruvananthapuram News: കരമനയാറ്റിൽ വീണ്ടും മൃതദേഹം; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹം, അന്വേഷണം

 ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇതേസ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹമായതിനാൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 21, 2025, 10:09 PM IST
  • ബാലരാമപുരം മംഗലാത്തുകോണം സ്വദേശി ജയകുമാർ (36) എന്നയാളാണ് മരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
  • കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇയാളെ കാണാനില്ലായിരുന്നു.

Read Also

  1. Sports Meet: കായിക മാമാങ്കം; സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് തുടക്കം

Trending Photos

Gold Rate in Kerala Today: സ്വർണ്ണവില രാവിലെ മുകളിലോട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് താഴേക്ക്; പവന് 1,600 രൂപയുടെ ഇടിവ്
5
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today: സ്വർണ്ണവില രാവിലെ മുകളിലോട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് താഴേക്ക്; പവന് 1,600 രൂപയുടെ ഇടിവ്
Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
6
Homemade Lip Scrub
Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
12
Astrology news
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Thiruvananthapuram News: കരമനയാറ്റിൽ വീണ്ടും മൃതദേഹം; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹം, അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: കരമനയാറ്റിൽ നിന്നും അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കമഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ പുരുഷന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടുകാരാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഫയർഫോഴ്സിൽ നിന്നും സ്കൂബാ ഡൈവിങ് സംഘമെത്തിയാണ് മൃതദേഹം കരയിലെത്തിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബാലരാമപുരം മംഗലാത്തുകോണം സ്വദേശി ജയകുമാർ (36) എന്നയാളാണ് മരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇയാളെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ന് കരമന- ആഴങ്കൽ ഭാഗത്ത് അക്ഷയ ഗാർഡൻസിന് സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ഭാ​ഗത്തായി ഒരു മരം മറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ മൃതദേഹം അടിയുന്നതെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു.

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: 'മേൽത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരണം'; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കവർച്ചയിൽ ഹൈക്കോടതി

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇന്നലെയും ഇവിടെ സമാനമായ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മരക്കമ്പുകൾക്കിടയിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇതേസ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൃതദേഹമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

KaramanaThiruvananthapuramDeadbody foundകരമനകരമനയാർ

Trending News