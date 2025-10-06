English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kanjiramkulam News: കാഞ്ഞിരംകുളത്ത് കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് വിഷ്ണുവിനെ കാണാതാകുന്നത്. തുടർന്ന് കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 6, 2025, 11:52 PM IST
  • കുളത്തിന് സമീപത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇവിടെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.
  • മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല.

Kanjiramkulam News: കാഞ്ഞിരംകുളത്ത് കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം: കാഞ്ഞിരംകുളത്ത് കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കുളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. കാഞ്ഞിരകുളം സ്വദേശി വിഷ്ണു (35) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വിഷ്ണുവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പോലീസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ബാലരാമപുരം പുതുച്ചൽ കോണത്ത് കുളത്തിൽ നിന്നും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ കുളത്തിന് സമീപത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇവിടെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. 

ബാലരാമപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കുളത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് വിഷ്ണുവിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന ചെരിപ്പും, വസ്ത്രങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘമാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Thiruvanathapuram NewsMissing Man found DeadDeath newsതിരുവനന്തപുരം

