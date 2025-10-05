English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MDMA Seized in Kovalam: എംഡിഎംഎയുമായി സഹോദരങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ; പിടികൂടിയത് കോവളത്ത് വച്ച്

കാറിൽ‌ സഞ്ചരിക്കവെ കോവളത്ത് വച്ചാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാകുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 5, 2025, 02:24 PM IST
  • ഇവരിൽ നിന്നും 190 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ് പിടികൂടിയത്.
  • ഇരുവരും കാറിൽ സഞ്ചരിക്കവെ കോവളത്ത് വച്ച് ഡാന്‍സാഫ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയും ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

MDMA Seized in Kovalam: എംഡിഎംഎയുമായി സഹോദരങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ; പിടികൂടിയത് കോവളത്ത് വച്ച്

തിരുവനന്തപുരം: കോവളത്ത് രാസലഹരിയുമായി സഹോദരങ്ങള്‍ പിടിയിൽ. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശികളായ സാബു, രമ്യ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്നും 190 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ് പിടികൂടിയത്. ഇരുവരും കാറിൽ സഞ്ചരിക്കവെ കോവളത്ത് വച്ച് ഡാന്‍സാഫ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയും ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

അതേസമയം കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആറ് കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി ഫാഷൻ ഡിസൈനർ കസ്റ്റംസ് പിടിയിലായി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ജലീൽ ജസ്മാൽ ആണ് പിടിയിലായത്. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാൾ വന്നത്. ബാഗിനകത്ത് പ്രത്യേകം ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Crime newsMDMA SeizedKovalamക്രൈം ന്യൂസ്എംഡിഎംഎ പിടികൂടി

