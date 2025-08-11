Thiruvananthapuram Accident News: തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലെ അപകടം; വിഷ്ണുനാഥിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ വിഷ്ണുനാഥിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം ആർടിഒ ആണ് നടപടിയെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി വിഷ്ണുനാഥ് ഓടിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. രണ്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്കും രണ്ട് വഴിയാത്രക്കാർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. കാർ അമിത വേഗതിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോയിലും ഇടിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ കാലുകൾക്കും തലയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കു. ഇവർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
Also Read: Thrissur Accident News: തൃശൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ നിന്ന് വീണ് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
കാർ ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിയന്ത്രണംവിട്ട് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. ബ്രേക്കിന് പകരം ആക്സിലറേറ്റർ ചവിട്ടിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. വിഷ്ണുനാഥിനൊപ്പം അമ്മാവൻ വിജയനും കാറിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.