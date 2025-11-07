തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ മെട്രോ റെയില് പദ്ധതിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അംഗീകാരം നൽകി. ടെക്നോപാര്ക്കിലെ മൂന്ന് ഫേസുകള്, വിമാനത്താവളം, തമ്പാനൂര് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, മെഡിക്കല് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ട അലൈന്മെൻ്റിനാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്.
പാപ്പനംകോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കിള്ളിപ്പാലം, പാളയം, ശ്രീകാര്യം, കഴക്കൂട്ടം, ടെക്നോപാര്ക്ക്, കൊച്ചുവേളി, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി ഈഞ്ചക്കലില് അവസാനിക്കും. 31 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള പാതയില് 27 സ്റ്റേഷനുകൾ സജ്ജീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി. കഴക്കൂട്ടം, ടെക്നോപാര്ക്ക്, കാര്യവട്ടം എന്നിവയായിരിക്കും ഇൻ്റര്ചേഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകള്.
കൊച്ചി മെട്രോ റെയില് ലിമിറ്റഡ് മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ മുന്നൊരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രീകാര്യം, ഉള്ളൂര്, പട്ടം എന്നീ മേല്പ്പാലങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നതും കൊച്ചി മെട്രോ റെയില് ലിമിറ്റഡിനാണ്.
