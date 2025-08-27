തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാതി നൽകുന്നവർക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാകും. ഒരു യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടു. ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു.
അത് മാത്രമല്ല, ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ യുവതിയെ കൊല്ലാൻ അധികം സമയം വേണ്ട എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥ. എത്രമാത്രം ക്രിമിനൽ രീതിയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ഒന്നല്ല, ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു.
എത്രനാൾ പിടിച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് കാണണം. വിഡി സതീശന് എതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. വിഡി സതീശൻ പ്രകോപിതനായി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു. കോൺഗ്രസിന് അകത്ത് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണ്.
