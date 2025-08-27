English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CM Pinarayi Vijayan: ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് യോ​ജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Rahul Mamkootathil: ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ യുവതിയെ കൊല്ലാൻ അധികം സമയം വേണ്ട എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥ. എത്രമാത്രം ക്രിമിനൽ രീതിയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് കാണേണ്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 27, 2025, 01:26 PM IST
  • ഒന്നല്ല, ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു
  • എത്രനാൾ പിടിച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് കാണണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാതി നൽകുന്നവർക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാകും. ഒരു യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടു. ​ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു.

അത് മാത്രമല്ല, ​ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ യുവതിയെ കൊല്ലാൻ അധികം സമയം വേണ്ട എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥ. എത്രമാത്രം ക്രിമിനൽ രീതിയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ഒന്നല്ല, ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു.

എത്രനാൾ പിടിച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് കാണണം. വിഡി സതീശന് എതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. വിഡി സതീശൻ പ്രകോപിതനായി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു. കോൺ​ഗ്രസിന് അകത്ത് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

CM Pinarayi Vijayanമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Trending News