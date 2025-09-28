English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CPM Leader Found Dead: സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം

CPM Leader Found Dead In Thiruvananthapuram: കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 28, 2025, 05:38 PM IST
  • ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു
  • കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സ്റ്റാൻലി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്

Read Also

  1. ജയിൽ വാർഡന്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുതിപ്പ്; വീണ്ടും 85,000ന് അടുത്തേക്ക്, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുതിപ്പ്; വീണ്ടും 85,000ന് അടുത്തേക്ക്, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
CPM Leader Found Dead: സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം മുൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വിഴിഞ്ഞം സ്റ്റാൻലിയെ ആണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചാലക്കുഴി റോഡിലുള്ള ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സ്റ്റാൻലി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്തു.

സ്റ്റാൻലിയെ പുറത്ത് കാണത്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ മുറി തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

CPM leaderCPM Leader Found Deadസിപിഎം നേതാവ്മരണം

Trending News