  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Ambulance Burning Case: ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആബുലൻസ് കത്തിച്ച കേസിൽ 3 എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

Ambulance Burning Case: ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആബുലൻസ് കത്തിച്ച കേസിൽ 3 എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

എസ് ഡി പി ഐയുടെ ബാനർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 29, 2025, 02:30 PM IST
  • ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആബുലൻസ് കത്തിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ
  • ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 നാണ് നെടുമങ്ങാട് നിന്നും പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്

Ambulance Burning Case: ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആബുലൻസ് കത്തിച്ച കേസിൽ 3 എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം-എസ്.ഡി.പി.ഐ സംഘർഷത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആബുലൻസ് കത്തിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 നാണ് നെടുമങ്ങാട് നിന്നും പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.  നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശികളായ സമദ്, നാദിർഷാ, അൽത്താഫ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.  സമദിന്റെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് കിടന്ന എസ്ഡിപിഐയുടെ ആബുലൻസും വാഹനങ്ങളും ഡി വൈ എഫ് ഐ അടിച്ച് തകർത്തിരുന്ന സംഭവത്തിൽ 4 ഡിവൈഎഫ്ഐ ക്കാർ കീഴടങ്ങിരുന്നു.

ഡിവൈഎഫ് ഐ യുടെ ആംബുലൻസ് കത്തിച്ച ശേഷം ഇവർ ഒളിവിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.   എന്നാൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ബാനർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. എസ്ഡിപിഐയുടെ വീട് ആക്രമിച്ചതിനും ആംബുലൻസ് അടിച്ച് തകർത്തതിനും ഇനിയും പ്രതികളെ പിടികൂടാനുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

