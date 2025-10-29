Ambulance Burning Case: ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആബുലൻസ് കത്തിച്ച കേസിൽ 3 എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം-എസ്.ഡി.പി.ഐ സംഘർഷത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആബുലൻസ് കത്തിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ
ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 നാണ് നെടുമങ്ങാട് നിന്നും പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശികളായ സമദ്, നാദിർഷാ, അൽത്താഫ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. സമദിന്റെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് കിടന്ന എസ്ഡിപിഐയുടെ ആബുലൻസും വാഹനങ്ങളും ഡി വൈ എഫ് ഐ അടിച്ച് തകർത്തിരുന്ന സംഭവത്തിൽ 4 ഡിവൈഎഫ്ഐ ക്കാർ കീഴടങ്ങിരുന്നു.
ഡിവൈഎഫ് ഐ യുടെ ആംബുലൻസ് കത്തിച്ച ശേഷം ഇവർ ഒളിവിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ബാനർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. എസ്ഡിപിഐയുടെ വീട് ആക്രമിച്ചതിനും ആംബുലൻസ് അടിച്ച് തകർത്തതിനും ഇനിയും പ്രതികളെ പിടികൂടാനുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
