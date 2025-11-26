Pinarayi Vijayan: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ കൊലവിളി പരാമർശത്തിൽ മുൻ കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കൊലവിളി പരാമർശം നടത്തിയ മുൻ കന്യാസ്ത്രീ ടീ ജോസിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പോലീസാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. അഡ്വ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
സിഎംസി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന ടീന ജോസ് സഭാ നടപടികൾക്ക് വിധേയയായി 2009ൽ സഭയിൽ നിന്ന് അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് വധശ്രമത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകി ടീന ജോസ് കമന്റിട്ടത്.
'അന്നേരമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു ബോംബ് എറിഞ്ഞ് തീർത്തുകളയണം അവനെ, നല്ല മനുഷ്യനായ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ തീർത്ത ഈ ലോകത്തിന് അതൊക്കെ പറ്റും' എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ കമന്റ്. ഇതിന് പിന്നാലെ കമന്റ് വിവാദമായി. തുടർന്ന് സിഎംസി സന്യാസിനി സഭ ടീന ജോസിനെ തള്ളി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
2009ൽ കാനോനിക നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സഭയിൽ നിന്ന് ഇവരെ പുറത്താക്കിയതാണെന്നും സന്യാസവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഇവർക്ക് അനുവാദമില്ലെന്നും സിഎംസി സന്യാസിനി സമൂഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ടീനയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും സിഎംസി സഭയ്ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വാർത്താകുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
