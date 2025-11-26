English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Pinarayi Vijayan: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ കൊലവിളി പരാമർശത്തിൽ മുൻ കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

Pinarayi Vijayan: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ കൊലവിളി പരാമർശത്തിൽ മുൻ കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

Death Threat Against CM Pinarayi Vijayan: സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ കൊലവിളി പരാമർശം നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:01 AM IST
  • അഡ്വ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്
  • ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ടീന ജോസ് വധശ്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കൊലവിളി പരാമർശം നടത്തിയ മുൻ കന്യാസ്ത്രീ ടീ ജോസിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പോലീസാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. അഡ്വ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

സിഎംസി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ അം​ഗമായിരുന്ന ടീന ജോസ് സഭാ നടപടികൾക്ക് വിധേയയായി 2009ൽ സഭയിൽ നിന്ന് അം​ഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് വധശ്രമത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകി ടീന ജോസ് കമന്റിട്ടത്.

'അന്നേരമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു ബോംബ് എറിഞ്ഞ് തീർത്തുകളയണം അവനെ, നല്ല മനുഷ്യനായ രാജീവ് ​ഗാന്ധിയെ തീർത്ത ഈ ലോകത്തിന് അതൊക്കെ പറ്റും' എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ കമന്റ്. ഇതിന് പിന്നാലെ കമന്റ് വിവാദമായി. തുടർന്ന് സിഎംസി സന്യാസിനി സഭ ടീന ജോസിനെ തള്ളി രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

2009ൽ കാനോനിക നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സഭയിൽ നിന്ന് ഇവരെ പുറത്താക്കിയതാണെന്നും സന്യാസവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഇവർക്ക് അനുവാദമില്ലെന്നും സിഎംസി സന്യാസിനി സമൂഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ടീനയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും സിഎംസി സഭയ്ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വാർത്താകുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

