English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Crime News: ആഡംബരകാർ വാങ്ങി നൽകാത്തതിൽ തർക്കം; അച്ഛന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു

Crime News: ആഡംബരകാർ വാങ്ങി നൽകാത്തതിൽ തർക്കം; അച്ഛന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു

തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ഹൃതിക്കിനെ ഉടൻതന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിചെങ്കിലും ഇന്നലെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 25, 2025, 02:36 PM IST
  • ആഡംബരകാർ വാങ്ങി നൽകാത്തതിൽ തർക്കം
  • അച്ഛന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു
  • മരിച്ചത് വഞ്ചിയൂര്‍ തോപ്പില്‍ ലെയ്ന്‍ ശ്രീവിഹാറില്‍ വിനയാനന്ദിന്റെ മകന്‍ ഹൃതിക് ആണ്

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
12
Love Horoscope
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!
5
Ruchak Rajayoga
Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!
Crime News: ആഡംബരകാർ വാങ്ങി നൽകാത്തതിൽ തർക്കം; അച്ഛന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ആഡംബര കാർ വാങ്ങാൻ 50 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് വഴക്കായി മാതാപിതാക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 51 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

മരിച്ചത് വഞ്ചിയൂര്‍ തോപ്പില്‍ ലെയ്ന്‍ ശ്രീവിഹാറില്‍ വിനയാനന്ദിന്റെ മകന്‍ ഹൃതിക് ആണ്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ഒക്ടോബര്‍ ഒന്‍പതിനാണ്.  ഹൃതിക്കിന് പരിക്കേറ്റത്. ആഡംബര കാര്‍ വാങ്ങാനായി 50 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൃതിക് ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. 

ഇതിനിടയിൽ ഹൃതികിന്റെ നിര്‍ബന്ധത്തെ തുടര്‍ന്ന് 12 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത് മാതാപിതാക്കള്‍ ബൈക്ക് വാങ്ങി നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 21 ന് ജന്മദിനത്തിന് മുന്‍പേ കാര്‍ കൂടി വാങ്ങി നല്‍കാന്‍ രക്ഷിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്‌ തര്‍ക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും കലാശിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം നടന്ന ദിവസം ഹൃതിക് അക്രമാസക്തനായപ്പോൾ വിനയാനന്ദ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ കമ്പിപ്പാര ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

അടിയിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ഹൃതിക്കിനെ ഉടൻതന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിചെങ്കിലും ഇന്നലെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.  സാമ്പത്തവത്തെ തടുർന്ന് വിനയാനന്ദ് ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു എങ്കിലും വഞ്ചിയൂർ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsMurder CaseDispute over Luxury CarThiruvananthapuramKerala news

Trending News