English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Drugs Seized: അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ലഹരി; ബ്രൗൺ ഷുഗറും കഞ്ചാവുമായി പശ്ചിമബം​ഗാൾ സ്വദേശി പിടിയിൽ

Drugs Seized In Thiruvananthapuram: അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ നൽകുന്നതിനായി എത്തിച്ചതായിരുന്നു ലഹരി വസ്തുക്കൾ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 2, 2025, 02:39 PM IST
  • പ്രതിയിൽ നിന്ന് 20 ഗ്രാം ബ്രൗൺഷു​ഗറും കഞ്ചാവുമാണ് പിടികൂടിയത്
  • എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലായിരുന്നു പ്രതി പിടിയിലായത്

Read Also

  1. Kochi drugs seized case: പ്രതികൾക്ക് രാജ്യാന്തര ബന്ധമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം

Trending Photos

Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Shani Budh Gochar
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dhanalekshmi Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Dhanalekshmi Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Drugs Seized: അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ലഹരി; ബ്രൗൺ ഷുഗറും കഞ്ചാവുമായി പശ്ചിമബം​ഗാൾ സ്വദേശി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ബ്രൗൺ ഷുഗറും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ രാജേഷ് മണ്ടൽ (23) ആണ് പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലായിരുന്നു പ്രതി പിടിയിലായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ നൽകുന്നതിനായി എത്തിച്ചതായിരുന്നു ലഹരി വസ്തുക്കൾ. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് രാജേഷ് മണ്ടലിനെ പിടികൂടിയത്. വിഴിഞ്ഞം മുക്കോല ഭാഗത്തെ അന്യസംസ്ഥാന ക്യാമ്പുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചതായിരുന്നു ബ്രൗൺഷുഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ.

പ്രതിയിൽ നിന്ന് 20 ഗ്രാം ബ്രൗൺഷു​ഗറും കഞ്ചാവുമാണ് പിടികൂടിയത്. മുമ്പും സമാന കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രശാന്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ പ്രസന്നൻ, ലാൽകൃഷ്ണ, വിനോദ് കുമാർ, അഖിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായ പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും ശക്തമായതോടെ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസും എക്സൈസും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Drugs seizedMarijuanaPoliceലഹരിലഹരി വസ്തുക്കൾ

Trending News