തിരുവനന്തപുരം: ബ്രൗൺ ഷുഗറും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ രാജേഷ് മണ്ടൽ (23) ആണ് പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലായിരുന്നു പ്രതി പിടിയിലായത്.
അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ നൽകുന്നതിനായി എത്തിച്ചതായിരുന്നു ലഹരി വസ്തുക്കൾ. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് രാജേഷ് മണ്ടലിനെ പിടികൂടിയത്. വിഴിഞ്ഞം മുക്കോല ഭാഗത്തെ അന്യസംസ്ഥാന ക്യാമ്പുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചതായിരുന്നു ബ്രൗൺഷുഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ.
പ്രതിയിൽ നിന്ന് 20 ഗ്രാം ബ്രൗൺഷുഗറും കഞ്ചാവുമാണ് പിടികൂടിയത്. മുമ്പും സമാന കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രശാന്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ പ്രസന്നൻ, ലാൽകൃഷ്ണ, വിനോദ് കുമാർ, അഖിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായ പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും ശക്തമായതോടെ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസും എക്സൈസും.
